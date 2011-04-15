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В Ватикане закрыли собор Святого Петра из-за коронавируса. Об этом сообщила служба печати Святого Престола.
"С сегодняшнего дня площадь и базилика Святого Петра остаются закрытыми для экскурсий и туристов. Аптека и супермаркет остаются открытыми, но с квотами на вход", - говорится в сообщении.
"AK&M" от 10.03.2020