В Ватикане закрыли собор Святого Петра из-за коронавируса. Об этом сообщила служба печати Святого Престола.



"С сегодняшнего дня площадь и базилика Святого Петра остаются закрытыми для экскурсий и туристов. Аптека и супермаркет остаются открытыми, но с квотами на вход", - говорится в сообщении.







"AK&M" от 10.03.2020