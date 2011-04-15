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11/03/2020
10:44

Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 марта 2020 года

Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 марта 2020 года.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВЗЯТКОНОСЦЫ
ПИЛОТЫ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ СДАВАЛИ ЗАЧЕТЫ ПО ТАКТИКЕ ЗА ДЕНЬГИ

"Ъ" стало известно о коррупционном скандале в дальней авиации воздушно-космических сил России. Один из старших офицеров, как установило следствие, устроил поборы за сдачу членами экипажей стратегических бомбардировщиков зачетов по тактике. Вначале суд признал его виновным в 51 эпизоде коррупции, но затем сократил число пострадавших, поэтому вместо колонии офицер отделался сравнительно небольшим штрафом. За совершение противоправного поступка взяточника уволили из вооруженных сил, а затем прокуратура взыскала с него полученную от пилотов сумму как предмет незаконного обогащения в рамках противоправной сделки.


Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
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"AK&M" от 11.03.2020
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