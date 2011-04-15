Риски по рублю смещены в сторону ослабления

Рубль находится под умеренным давлением на старте торгов в среду. Текущие котировки находятся вблизи отметок 71.6 в паре с долларом и 81.3 в паре с евро. На глобальных площадках сегодня складывается преимущественно негативный внешний фон в связи с ускорением распространения коронавируса за пределами Китая. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Азиатские фондовые рынки демонстрируют негативную динамику, как и фьючерс на индекс S&P500. В этих условиях для рубля сегодня вновь превалируют риски ослабления, после того как накануне российской валюте удалось отыграть часть потерь понедельника благодаря более активному присутствию экспортеров на рынке.



Позиции рубля остаются уязвимыми и из-за рисков возобновления падения нефтяных котировок, а также из-за рисков активизации выхода нерезидентов из российского рынка суверенного долга.



На фоне возросшей волатильности на рынках Минфин сообщил о временной приостановке еженедельных аукционов по размещению ОФЗ. Для устойчивой стабилизации курса необходимо появление признаков замедления темпов распространения коронавируса.



"AK&M" от 11.03.2020