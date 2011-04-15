Во вторник нефтяные котировки частично восстановили позиции после разгромного понедельника. Панические настроения немного поутихли, участники рынка стараются оценить дальнейшие перспективы рынка, которые целиком зависят от отношений между крупнейшими нефтедобытчиками из ОПЕК+ — Саудовской Аравией и Россией. Об этом говорится в комментарии эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Игоря Галактионова.



Чиновники из РФ вчера публично заявили о том, что не исключают возобновления сотрудничества в рамках ОПЕК+. В частности, об этом упомянул министр энергетики Александр Новак и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



А.Новак отмечал, что РФ предлагала продолжить сокращения во II квартале, но на прежних условиях, однако партнеры по сделке предпочли борьбу за долю рынка. Теперь переговоры могут быть возобновлены на новых встречах в мае-июне. В свою очередь Саудовская Аравия заявила, что не видит смысла в очередной встрече ОПЕК+, если на ней не будут приняты необходимые меры для поддержки рынку.



"Я не вижу повода для созыва встреч в мае-июне, чтобы только продемонстрировать наш неуспех в принятии необходимых мер для противодействия этому кризису и нужных действий", — цитируют РИА Новости министра энергетики королевства Абдель Азиза бен Сальмана.



Ранее Саудовская Аравия, судя по всему, перешла к решительным действиям в борьбе за долю рынка. Королевство планирует в апреле нарастить добычу до 10–11 млн б/с (в феврале было 9.7 млн б/с), увеличить поставки до 12.3 млн б/с (в том числе за счет продажи запасов), а также предоставить покупателям скидки около $6–8 за баррель. На фоне новостей в понедельник нефтяные цены рухнули почти на 25%. Во вторник другой крупный нефтепроизводитель из ОПЕК, Ирак, также заявил о скидках для покупателей.



Конфронтация между Россией и Саудовской Аравией рискует перерасти в полномасштабную ценовую войну на рынке нефти, если страны не смогут прийти к компромиссу. Сейчас предсказать ход переговоров, наблюдая со стороны, не представляется возможным, поэтому волатильность на рынке может оставаться повышенной.



В текущей ситуации публикация данных по запасам нефти сегодня ночью прошла незамеченной для рынка. Свои данные по запасам нефти представил Американский институт нефти (API). За неделю запасы нефти в США выросли на 6.4 млн баррелей (до 453 млн). По опросам Reuters, аналитики в среднем ожидали роста на 2.3 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге выросли на 364 тыс. баррелей.



Запасы бензина упали на 3.1 млн баррелей (прогноз -2.5 млн), запасы дистиллятов упали на 4.7 млн баррелей (прогноз -1.9 млн). Импорт нефти за неделю упал на 55 тыс. баррелей в сутки (б/с).



В целом негатив из-за роста запасов нефти компенсируется существенным снижением объемов нефтепродуктов. Сегодня в 18:30 по МСК ожидается официальный отчет по запасам нефти от EIA, который считается более точным и внимательно отслеживается участниками рынка.



Сланцевая индустрия в США, многие компании которой испытывают сложности с обслуживанием долга, из-за падения цен на нефть оказалась в еще более бедственном положении. Отчасти вчерашний отскок нефтяных котировок может быть связан с ожиданием сокращения американской добычи из-за того, что текущие цены находятся ниже себестоимости многих сланцевых проектов. В случае затяжного периода низких цен производство в США может оказаться под давлением.



Сегодня с утра котировки продолжают демонстрировать восходящие настроения, но по-прежнему остаются ниже $40 за баррель. Фьючерсы на Brent прибавляют 3.1% к уровням закрытия предыдущего торгового дня.



"AK&M" от 11.03.2020