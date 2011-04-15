Власти Уханя разрешили работу ключевых предприятий города

Власти китайского города Ухань, находящегося под жёстким карантином из-за вспышки коронавируса нового типа, разрешили работу предприятий в наиболее важных секторах экономики, пишет газета "Ведомости".



К работе могут приступить предприятия общественного транспорта, по производству медицинских товаров и предметов первой необходимости.



Компании из других секторов экономики также могут запросить разрешение, если от их работы зависят национальные или глобальные цепочки поставок.







"AK&M" от 11.03.2020