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11/03/2020
11:49

Госдума приняла закон о национальной гарантийной системе поддержки МСП

Госдума приняла закон о национальной гарантийной системе поддержки МСП, говорится в сообщениии нижней палаты парламента.

Закон закрепит понятие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Ее участниками станут корпорация развития МСП, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства, а также региональные фонды содействия кредитованию.

Корпорация МСП будет ранжировать фонды в зависимости от финансовой устойчивости и эффективности. От результатов будет зависеть их дальнейшая финансовая поддержка.

Такие фонды работают в 85 субъектах РФ. За определенную комиссию они выступают гарантами субъекта МСП перед банком в тех случаях, когда имущества и капитала предприятия недостаточно для обеспечения залога по кредиту.

Сейчас объем гарантий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, составляет порядка 82 млрд руб.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, его реализация позволит в том числе обеспечить среднегодовой прирост объема финансовой поддержки, оказываемой субъектам МСП, в объеме не менее 10%, увеличив совокупный ежегодный объем финансовой поддержки субъектов МСП с 117 млрд руб. в 2018 году до 205 млрд рублей в 2024 году.

В 2020-2024 годах на докапитализацию региональных гарантийных организаций предусмотрено около 12 млрд руб. Указанные средства должны направляться из федерального бюджета в виде субсидий в регионы.

"AK&M" от 11.03.2020
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