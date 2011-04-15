Госдума приняла закон о национальной гарантийной системе поддержки МСП, говорится в сообщениии нижней палаты парламента.



Закон закрепит понятие национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Ее участниками станут корпорация развития МСП, Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства, а также региональные фонды содействия кредитованию.



Корпорация МСП будет ранжировать фонды в зависимости от финансовой устойчивости и эффективности. От результатов будет зависеть их дальнейшая финансовая поддержка.



Такие фонды работают в 85 субъектах РФ. За определенную комиссию они выступают гарантами субъекта МСП перед банком в тех случаях, когда имущества и капитала предприятия недостаточно для обеспечения залога по кредиту.



Сейчас объем гарантий, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, составляет порядка 82 млрд руб.



Как отмечается в пояснительной записке к документу, его реализация позволит в том числе обеспечить среднегодовой прирост объема финансовой поддержки, оказываемой субъектам МСП, в объеме не менее 10%, увеличив совокупный ежегодный объем финансовой поддержки субъектов МСП с 117 млрд руб. в 2018 году до 205 млрд рублей в 2024 году.



В 2020-2024 годах на докапитализацию региональных гарантийных организаций предусмотрено около 12 млрд руб. Указанные средства должны направляться из федерального бюджета в виде субсидий в регионы.



"AK&M" от 11.03.2020