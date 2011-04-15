Госдума приняла во втором чтении законопроекты о покупке Правительством акций Сбербанка

Госдума приняла во втором чтении два законопроекта, предусматривающие, что Банк России продаст принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка Правительству по средневзвешенной цене, которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Предусматривается выход Банка России из капитала Сбербанка. Пакет ЦБ (50% плюс одна акция) будет приобретён за счёт средств Фонда национального благосостояния по рыночной стоимости.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что часть дохода, полученного Банком России от продажи обыкновенных акций Сбербанка, в сумме, превышающей 700 млрд руб., перечисляется в федеральный бюджет. Это произойдёт до 1 июня текущего года.



Второй законопроект пакета разработан в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия Банка России в капитале Сбербанка. Им, в частности, предлагается установить порядок перечисления в федеральный бюджет части доходов, полученных ЦБ от продажи акций Сбербанка.



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