Индекс финансового стресса АКРА для России превысил границу перехода системы в состояние кризиса

Индекс финансового стресса Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) 10 марта 2020 года для России указывает на кризис системы. Об этом говорится в сообщении агентства.



Индекс оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса. Граница перехода системы в состояние кризиса – 2.5 пункта. При этом методика ACRA FSI построена на оценке внешних проявлений стресса (косвенный метод).



Комментируя значение индекса в настоящий момент, агентство отмечает, что вспышка коронавируса по-прежнему оказывает негативное влияние на мировую экономику. В связи с распространением болезни за пределами Китая снижается экономическая активность во многих странах, вследствие чего сокращается и спрос на нефть. Давление на сырьевые цены оказывает и новость о прекращении действия сделки ОПЕК+. Результатом падения нефтяных цен стало серьёзное ослабление рубля и существенное снижение котировок на российском фондовом рынке.



В ответ на эти изменения 10 марта индекс ACRA FSI вырос относительно пятницы, 6 марта, на 2 п. и достиг отметки 3.1 п. С 2006 года столь резкие колебания ACRA FSI происходили лишь 12 раз — в 2008, 2009 и 2014 годах. Значения индекса выше 2.5 п. могут означать повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно являются свидетельством перехода в фазу кризиса. Так, в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2.5 п. в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.



"AK&M" от 11.03.2020