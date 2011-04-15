В Эстонии начался экономический кризис, заявил министр финансов страны

В Эстонии начался экономический кризис, сообщает национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR со ссылкой на министра финансов страны Мартина Хельме.



Такого резкого падения, по его словам, не было с 2008 года. Балансы предприятий резко сократятся, банки начнут отзывать кредиты или требовать дополнительное обеспечение. Предприятия, которые финансируют себя выпуском облигаций.



Правительство не намерено реагировать на кризис урезанием бюджетных расходов, подчеркнул М.Хельме.





"AK&M" от 11.03.2020