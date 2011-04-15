Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 марта

Банк России установил на 12 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.5926

1 Азербайджанский манат 42.1291

100 Армянских драмов 14.7975

1 Белорусский рубль 30.8588

1 Болгарский лев 41.3731

1 Бразильский реал 15.3905

100 Венгерских форинтов 24.1533

1000 Вон Республики Корея 59.9935

10 Гонконгских долларов 92.0189

1 Датская крона 10.8312

1 Доллар США 71.4720

1 Евро 81.0207

100 Индийских рупий 97.0164

100 Казахстанских тенге 18.0448

1 Канадский доллар 52.1389

10 Киргизских сомов 10.2282

1 Китайский юань 10.2829

10 Молдавских леев 41.0169

1 Новый туркменский манат 20.4498

10 Норвежских крон 74.4826

1 Польский злотый 18.7576

1 Румынский лей 16.7952

1 СДР (специальные

права заимствования) 99.6112

1 Сингапурский доллар 51.3965

10 Таджикских сомони 73.8271

1 Турецкая лира 11.6366

10000 Узбекских сумов 75.0914

10 Украинских гривен 27.9528

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 92.5277

10 Чешских крон 31.5759

10 Шведских крон 75.3320

1 Швейцарский франк 76.4570

10 Южноафриканских рэндов 44.4632

100 Японских иен 68.1042

"AK&M" от 11.03.2020