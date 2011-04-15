Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 12 марта

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Банк России установил на 12 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.5926
1 Азербайджанский манат 42.1291
100 Армянских драмов 14.7975
1 Белорусский рубль 30.8588
1 Болгарский лев 41.3731
1 Бразильский реал 15.3905
100 Венгерских форинтов 24.1533
1000 Вон Республики Корея 59.9935
10 Гонконгских долларов 92.0189
1 Датская крона 10.8312
1 Доллар США 71.4720
1 Евро 81.0207
100 Индийских рупий 97.0164
100 Казахстанских тенге 18.0448
1 Канадский доллар 52.1389
10 Киргизских сомов 10.2282
1 Китайский юань 10.2829
10 Молдавских леев 41.0169
1 Новый туркменский манат 20.4498
10 Норвежских крон 74.4826
1 Польский злотый 18.7576
1 Румынский лей 16.7952
1 СДР (специальные
права заимствования) 99.6112
1 Сингапурский доллар 51.3965
10 Таджикских сомони 73.8271
1 Турецкая лира 11.6366
10000 Узбекских сумов 75.0914
10 Украинских гривен 27.9528
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 92.5277
10 Чешских крон 31.5759
10 Шведских крон 75.3320
1 Швейцарский франк 76.4570
10 Южноафриканских рэндов 44.4632
100 Японских иен 68.1042
"AK&M" от 11.03.2020