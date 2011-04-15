Банк России на 12 марта понизил курс евро к рублю почти на 84 копейки до 81.0207 руб., курс доллара США - почти на 55 копеек до 71.4720 руб.

Банк России на 12 марта понизил официальный курс евро к рублю почти на 84 копейки до 81.0207 руб. с 81.8588 руб., курс доллара США - почти на 55 копеек до 71.4720 руб. с 72.0208 руб. 11 марта.



Стоимость бивалютной корзины на 12 марта уменьшилась почти на 68 копеек (-0.89%) до 75.7689 руб. с 76.4479 руб. 11 марта.



"AK&M" от 11.03.2020