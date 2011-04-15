Банк Англии экстренно понизил базовую ставку до 0.25%

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк Англии экстренно понизил базовую ставку на 50 базисных пунктов до 0.25% на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает регулятор.
Банк Англии также подтвердил объём выкупа активов в 435 млрд фунтов стерлингов.
AK&M Антикризис