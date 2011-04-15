Банк Англии экстренно понизил базовую ставку до 0.25%

Банк Англии экстренно понизил базовую ставку на 50 базисных пунктов до 0.25% на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает регулятор.



Банк Англии также подтвердил объём выкупа активов в 435 млрд фунтов стерлингов.





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