Профицит торгового баланса РФ в январе уменьшился на 18% до $13.7 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе 2020 года уменьшилось на 18% до $13.7 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.



Внешнеторговый оборот России сократился на 4.4% до $46.2 млрд. Объём экспорта упал на 7.9% до $29.9 млрд, импорта - увеличился на 2.8% до $16.2 млрд.



Основой российского экспорта в январе 2020 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 65.1% (в январе 2019 года - 68.5%). По сравнению с январём 2019 года стоимостный объём топливно-энергетических товаров снизился на 12.6%, физический - на 1.9%. В экспорте товаров топливно-энергетического комплекса снизились физические объёмы поставок нефти и нефтепродуктов на 12.6%, в том числе керосина - на 28.5%, нефти сырой - на 7.4%, газа природного - на 11.9%, электроэнергии - на 12.6%. Вместе с тем возросли физические объёмы экспорта бензина автомобильного - на 50.6%, угля каменного - на 13.4%.



В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование - 44.9% (в январе 2019 года - 43.9%). Стоимостный объём ввоза этой продукции по сравнению с январём 2019 года увеличился на 5%. Снизился физический объём импорта легковых автомобилей на 25%, грузовых автомобилей - на 26.6%.





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