Объём экспорта нефти в январе уменьшился на 7.4% до 19.786 млн т

Доходы РФ от экспорта нефти в январе 2020 года выросли на 0.6% до $9.015 млрд. Об этом свидетельствуют данные ФТС.



Объём экспорта нефти уменьшился на 7.4% до 19.786 млн т.

Доходы от экспорта нефтепродуктов сократились на 8.7% до $5.318 млрд. Объём экспорта нефтепродуктов уменьшился на 12.6% до 11.3 млн т.





"AK&M" от 11.03.2020