Объём экспорта нефти в январе уменьшился на 7.4% до 19.786 млн т

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Доходы РФ от экспорта нефти в январе 2020 года выросли на 0.6% до $9.015 млрд. Об этом свидетельствуют данные ФТС.
Объём экспорта нефти уменьшился на 7.4% до 19.786 млн т.
Доходы от экспорта нефтепродуктов сократились на 8.7% до $5.318 млрд. Объём экспорта нефтепродуктов уменьшился на 12.6% до 11.3 млн т.
"AK&M" от 11.03.2020