Доходы РФ от экспорта газа в январе уменьшились на 41.1%

Доходы РФ от экспорта природного газа в январе 2020 года уменьшились на 41.1% до $3.02 млрд. Об этом свидетельствуют данные ФТС.



Объём экспорта газа снизился на 11.9% до 18.3 млрд куб. м.

Экспорт сжиженного природного газа вырос на 57.7% до 8.5 млн куб. м, в стоимостном выражении - на 13.4% до $851.6 млн.





"AK&M" от 11.03.2020