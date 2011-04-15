Доходы РФ от экспорта газа в январе уменьшились на 41.1%

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Доходы РФ от экспорта природного газа в январе 2020 года уменьшились на 41.1% до $3.02 млрд. Об этом свидетельствуют данные ФТС.
Объём экспорта газа снизился на 11.9% до 18.3 млрд куб. м.
Экспорт сжиженного природного газа вырос на 57.7% до 8.5 млн куб. м, в стоимостном выражении - на 13.4% до $851.6 млн.
"AK&M" от 11.03.2020