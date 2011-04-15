Госдума приняла изменения в Конституцию РФ

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Закон инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.



Днём общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днём. Указывается, что оно будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию, глава государства издаёт указ о её официальном опубликовании с внесёнными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.



"AK&M" от 11.03.2020