Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нарушения при голосовании по Конституции

Госдума приняла в первом чтении проект поправок в Уголовный кодекс о введении уголовной ответственности за нарушения при голосовании по Конституции. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект распространяет на процесс общероссийского голосования действие уголовных статей о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, о фальсификации избирательных документов и итогов голосования, о незаконных манипуляциях с бюллетенями.



Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию запланировано провести 22 апреля 2020 года.



"AK&M" от 11.03.2020