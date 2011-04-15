ФАС предлагает определить порядок применения антимонопольного законодательства к объектам интеллектуальной собственности. Как говорится в сообщении антимонопольного ведомства, ФАС подготовила законопроект об установлении антимонопольных требований в сфере РИД.



Антимонопольное ведомство предлагает сохранить нормы, утверждающие антимонопольные иммунитеты, но дополнить закон "О защите конкуренции" статьей 11.2, вводящей антимонопольные требования к соглашениям и действиям по предоставлению и распоряжению правами на РИД.



В частности, речь идёт о введении запретов на антиконкурентные соглашения, а также на злоупотребление доминирующим положением на рынке товаров, произведённых с использованием РИД.



По словам руководителя ФАС Сергея Пузыревского, законопроект принципиально не поменяет антимонопольное законодательство, однако поможет убрать противоречия между законом "О защите конкуренции", Гражданским Кодексом Российской Федерации и нормами международного права.



"Мы предлагаем не трогать иммунитеты, они остаются в законе "О защите конкуренции", но предусматриваем специальные правила, которые будут распространяться на соглашения или действия в отношении объекта интеллектуальной собственности, которые влияют на обращение товара. Если таким соглашением решается вопрос обращения товара, который произведён с использованием исключительных прав, и в результате таких соглашений участники вступают в картельный сговор, то они попадают под запреты и ограничения антимонопольного законодательства", - заявил С.Пузыревский.



Заместитель руководителя ФАС уточнил, что в новой редакции законопроекта нормы распространяются на 2 объекта интеллектуальной собственности, являющихся товаром и вводимых в гражданский оборот: это программы ЭВМ и базы данных. Все остальное законопроектом не регулируется.



"AK&M" от 11.03.2020