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11/03/2020
16:29

"Дикси" начала продавать свои товары на маркетплейсе Ozon

ГК "Дикси" запустила онлайн-магазин на площадке маркетплейса Ozon, который стал первым партнёром компании среди мультикатегорийных российских интернет-магазинов. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

В ассортименте "Дикси" на интернет-площадке представлены товары длительного хранения, наиболее востребованные в онлайн-сегменте. Среди них бакалея, кондитерские изделия, консервация, товары категории "кофе и чай", бытовая химия. Со временем "ДИКСИ" планирует вывести на интернет-площадку товары для детей, товары для животных, косметику и собственную торговую марку (СТМ), а также на постоянной основе формировать специальные сезонные предложения для покупателей: канцелярские товары для школы, пасхальные наборы, украшения и подарки к Новому году, гендерным праздникам и так далее.

На сегодняшний день "Дикси" предлагает на маркетплейсе порядка 200 товарных наименований. В будущем ритейлер расширит ассортимент для клиентов Ozon до нескольких тысяч товарных наименований.

Дикси Групп (ИНН 7704249540) с 2007 года выполняет функции холдинговой компании группы компаний "Дикси" - владеет контрольными пакетами акций компаний, входящих в группу. Контрольным пакетом акций Дикси Групп владеет многопрофильный холдинг ГК "Меркурий".



"AK&M" от 11.03.2020
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