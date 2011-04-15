Рынки показывают неубедительный отскок на стимулирующих мерах. Во второй половине дня российские фондовые индексы торгуются на положительной территории, но не решаются на развитие восходящего импульса из-за сохраняющейся напряжённости на мировых площадках. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.



Робкое восстановление на отечественном рынке поддерживает отскок в Европе, который реализовался благодаря сигналам о поддерживающих мерах со стороны властей. Так, вслед за экстренным снижением Банка Англии, глава ЕЦБ Лагард намекнула на готовность к соответствующим действиям для минимизации эффекта от эпидемии коронавируса, японское правительство анонсировало пакет срочных экономических мер, который будет готов к апрелю.



В качестве противодействующего фактора для российского рынка выступает возобновившееся снижение цен на нефть. Brent не смогла добраться до отметки $40 за баррель и снова привлекла продавцов, хотя "медвежий" импульс пока носит более или менее сдержанный характер. На этом фоне к 14.00 МСК индекс МосБиржи и РТС подрастают на 0.44% и 0.99% соответственно. Пара доллар/рубль обосновалась над уровнем 71 руб. и не демонстрирует резких движений. Стабилизации курса "россиянина" отчасти способствует частичная реабилитация нефтяных цен в сочетании с продажами Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке.



Также давление на рубль сдерживает общее ослабление позиций доллара на международной арене. Давление на "американца" оказывает рост вероятности дальнейшего снижения ставки ФРС и увеличение числа зараженных коронавирусом в США. Благодаря этим факторам фунт практически проигнорировал внезапное снижение стоимости кредитования Банком Англии и вернулся на положительную территорию. Евро обосновался над уровнем 1.13, но пока не демонстрирует желания отыгрывать вчерашние потери отчасти из-за дальнейшего усугубления ситуации с вирусом в Италии.

















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С уважением,

Брыкова Александра

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"AK&M" от 11.03.2020