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11/03/2020
17:14

Рынки показывают неубедительный отскок на стимулирующих мерах

Рынки показывают неубедительный отскок на стимулирующих мерах. Во второй половине дня российские фондовые индексы торгуются на положительной территории, но не решаются на развитие восходящего импульса из-за сохраняющейся напряжённости на мировых площадках. Об этом говорится в комментарии руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана.

Робкое восстановление на отечественном рынке поддерживает отскок в Европе, который реализовался благодаря сигналам о поддерживающих мерах со стороны властей. Так, вслед за экстренным снижением Банка Англии, глава ЕЦБ Лагард намекнула на готовность к соответствующим действиям для минимизации эффекта от эпидемии коронавируса, японское правительство анонсировало пакет срочных экономических мер, который будет готов к апрелю.

В качестве противодействующего фактора для российского рынка выступает возобновившееся снижение цен на нефть. Brent не смогла добраться до отметки $40 за баррель и снова привлекла продавцов, хотя "медвежий" импульс пока носит более или менее сдержанный характер. На этом фоне к 14.00 МСК индекс МосБиржи и РТС подрастают на 0.44% и 0.99% соответственно. Пара доллар/рубль обосновалась над уровнем 71 руб. и не демонстрирует резких движений. Стабилизации курса "россиянина" отчасти способствует частичная реабилитация нефтяных цен в сочетании с продажами Банком России иностранной валюты на внутреннем рынке.

Также давление на рубль сдерживает общее ослабление позиций доллара на международной арене. Давление на "американца" оказывает рост вероятности дальнейшего снижения ставки ФРС и увеличение числа зараженных коронавирусом в США. Благодаря этим факторам фунт практически проигнорировал внезапное снижение стоимости кредитования Банком Англии и вернулся на положительную территорию. Евро обосновался над уровнем 1.13, но пока не демонстрирует желания отыгрывать вчерашние потери отчасти из-за дальнейшего усугубления ситуации с вирусом в Италии.








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С уважением,
Брыкова Александра
skype: apbrykova
www.facebook.com/alexbrykova
ale-brykova1990@yandex.ru
+7 906 708 14 42


"AK&M" от 11.03.2020
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