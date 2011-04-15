"Победа" приостанавливает полёты в Израиль

Лоукостер "Победа", входящий в Группу "Аэрофлот", приостанавливает полёты из Москвы в Эйлат с 12 марта по 12 мая 2020 года в связи с решением правительства Израиля о запрете на въезд туристов в страну из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков отметил: "Мы отменяем запланированные полёты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолётах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой". Всем клиентам отменённых рейсов будет оформлен возврат денежных средств в полном объёме.



Напомним, ранее стало известно, что лоукостер приостанавливает полёты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо с 11 по 31 марта 2020 года в связи с введённым итальянским правительством запретом на въезд/выезд на территорию Ломбардии, Римини, Тревизо и других провинций. Клиентам предложены перелёты рейсами Аэрофлота в/из Милана, Рима, Венеции и Болоньи или полный возврат денежных средств.



Авиакомпания "Победа" входит в группу "Аэрофлот", реализуя проект классического лоукост-авиаперевозчика. Флот "Победы" состоит из 30-ти Boeing737-800, поставленных в компанию напрямую с завода-производителя. Средний возраст авиапарка составляет всего 2.3 года.







"AK&M" от 11.03.2020