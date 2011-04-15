Госдума приняла во втором чтении проект поправок в бюджет 2020 года, говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Поправки предполагают рост расходов в 2020 году на 162.7 млрд руб., в 2021 году - на 556.9 млрд руб., в 2022 году - на 677.6 млрд руб.



Дополнительные средства пойдут, в том числе, на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет, расширение программы маткапитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения и другие социальные инициативы, подчёркивается в сообщении.





"AK&M" от 11.03.2020