В РФ отзывают 35 автомобилей BMW Gran Coupe для закрепления фонаря стоп-сигнала

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В РФ отзывают 35 автомобилей BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2013 года по август 2016 года.
Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплён на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений. Из-за релаксационных свойств углепластика под давлением и нагревом, резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся от динамических толчков во время движения. Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала удерживается контуром автомобиля даже при полностью ослабленном резьбовом соединении (все шесть крепежных гаек). Однако в редких случаях под воздействием тепла и/или высокой скорости во время движения можно полностью сорвать фонарь стоп-сигнала.
Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.
Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.
На всех транспортных средствах будет выполнено повторное закрепление высоко посаженного фонаря стоп-сигнала в центральной области.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
"AK&M" от 11.03.2020