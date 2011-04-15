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11/03/2020
17:39

В РФ отзывают 35 автомобилей BMW Gran Coupe для закрепления фонаря стоп-сигнала

В РФ отзывают 35 автомобилей BMW 6-ой серии Gran Coupe (F06). Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с апреля 2013 года по август 2016 года.

Причиной отзыва транспортных средств является то, что на некоторых автомобилях высоко посаженный фонарь стоп-сигнала закреплён на серийной крыше из CFK (углепластик) с помощью шести резьбовых соединений. Из-за релаксационных свойств углепластика под давлением и нагревом, резьбовые соединения теряют предварительный натяг и свободно трясутся от динамических толчков во время движения. Высоко посаженный фонарь стоп-сигнала удерживается контуром автомобиля даже при полностью ослабленном резьбовом соединении (все шесть крепежных гаек). Однако в редких случаях под воздействием тепла и/или высокой скорости во время движения можно полностью сорвать фонарь стоп-сигнала.

Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На всех транспортных средствах будет выполнено повторное закрепление высоко посаженного фонаря стоп-сигнала в центральной области.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.


"AK&M" от 11.03.2020
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