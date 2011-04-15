Внутренний курс IATA изменился с 11 марта

Из-за резкой волатильности рубля внутренний курс IATA изменился на сутки раньше.



Как сообщает АТОР, с утра 11 марта внутренний курс доллара IATA составил 72.5 руб., евро - 82 руб. При этом билетные агентства не были информированы о смене курса.



Цены на авиабилеты на международные рейсы резко выросли почти на 12% с 11 марта. В частности, авиабилеты по долларовым направлениям подорожали с 11 марта на 9%, а по евровым - на 11.6%. Нынешний курс действует до вторника, 17 марта.



Ранее ожидалось, что прежний внутренний курс IATA будет действовать до 12 марта. Однако из-за резкой волатильности рубля смена внутреннего курса произошла ранее.





"AK&M" от 11.03.2020