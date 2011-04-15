Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/03/2020
17:42

Внутренний курс IATA изменился с 11 марта

Из-за резкой волатильности рубля внутренний курс IATA изменился на сутки раньше.

Как сообщает АТОР, с утра 11 марта внутренний курс доллара IATA составил 72.5 руб., евро - 82 руб. При этом билетные агентства не были информированы о смене курса.

Цены на авиабилеты на международные рейсы резко выросли почти на 12% с 11 марта. В частности, авиабилеты по долларовым направлениям подорожали с 11 марта на 9%, а по евровым - на 11.6%. Нынешний курс действует до вторника, 17 марта.

Ранее ожидалось, что прежний внутренний курс IATA будет действовать до 12 марта. Однако из-за резкой волатильности рубля смена внутреннего курса произошла ранее.


"AK&M" от 11.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100