Выезд из Московского на Киевское шоссе будет готов до конца года

Новый выезд из города Московский на Киевское шоссе построят до конца 2020 года, сообщил руководитель Департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



Дорога длиной 600 м пройдёт от улицы Никитина в ЖК "Первый Московский" через лесопарк. Она позволит местным жителям преодолевать путь до магистрали всего за минуту, минуя утренние пробки на основном выезде.



"Готовность объекта составляет около 40%. На всём протяжении трассы подготовили насыпь, уложили песчано-дренажный слой. На отдельных участках рабочие приступили к укладке щебенчато-бетонного основания", - сказал В.Жидкин.



По его словам, в месте пересечения с Киевским шоссе дорожники оборудуют съезд на шоссе в сторону МКАД. Кроме того, на магистрали обустроят переходно-скоростные полосы.



Помимо нового выезда на Киевское шоссе, появится дорога из города Московский до станции метро "Филатов Луг" Сокольнической линии. Её строительство начнётся в ближайшее время.



Напомним, согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы, до конца 2023 года в ТиНАО планируется ввести в эксплуатацию около 300 км автомобильных дорог.







"AK&M" от 11.03.2020