В ЦАО и ЮВАО временно изменится схема движения

В центре и на юго-востоке Москвы временно изменится схема движения. Об этом сообщила столичная мэрия.



Так, из-за аварийных работ до 20 апреля 2020 года введены ограничения на участке Каланчевской улицы в районе дома 17, строения 1.



По этой же причине до 15 апреля ограничено движение в Нижнем Сусальном переулке возле дома 3 и дома 5, строения 1.



В связи с проведением аварийных работ до 15 марта ограничения движения также действуют на Международной улице в районе дома 7 и на улице Золоторожский Вал около дома 19, строения 2 в Гжельском переулке.



Помимо этого, до 25 марта ограничения действуют на площади Рогожская Застава в районе дома 2/1, строения 2 и в Гжельском переулке у дома 19, строения 2.



Из-за проведения инженерных работ до 15 марта ограничено движение на Нижегородской улице от дома 83 до дома 102б, а также в районе дома 102.



По 31 марта ограничено движение по 42-му километру МКАД в районе владения 4, строения 1. Это связано с проведением строительных работ.





"AK&M" от 11.03.2020