Станции "Победа" и "Санино" открыты на будущем МЦД-4

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Две станции - "Победа" и "Санино" - на Киевском направлении железной дороги, которые войдут в состав четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) открыл сегодня, 11 марта, мэр столицы Сергей Собянин. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.
"Киевское направление МЖД станет четвёртым Московским центральным диаметром. Сейчас здесь ведутся масштабные работы по строительству третьего и четвёртого главного путей, строятся новые станции и реконструируются старые", - сказал С.Собянин, цитируемый в сообщении.
По его словам, также идут работы по сооружению соединительной линии Киевского направления со Смоленским.
Станция "Победа" находится между станциями "Апрелевка" и "Крёкшино". В районе платформы строится крупный жилой комплекс "Времена года".
Вместо старых платформ здесь построили две новые и возвели надземный пешеходный переход с эскалаторами и лифтами.
После реконструкции "Победа" стала мини-вокзалом, пассажиры которого могут воспользоваться всеми сервисами крупного транспортно-пересадочного узла.
"Санино" - новая платформа Киевского направления МЖД. Она находится между станциями "Крёкшино" и "Кокошкино".
Здесь в рамках первого этапа построили островную пассажирскую платформу с двумя подземными вестибюлями-переходами.
На платформе сделали навесы на всю длину, которые защитят пассажиров от осадков и солнца. Для удобства маломобильных граждан установлены лифты и эскалаторы.
Открытие второй платформы запланировано на 2022 год - после завершения строительства третьего и четвёртого главных путей Киевского направления МЖД.
"AK&M" от 11.03.2020