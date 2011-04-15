Станции "Победа" и "Санино" открыты на будущем МЦД-4

Две станции - "Победа" и "Санино" - на Киевском направлении железной дороги, которые войдут в состав четвёртого Московского центрального диаметра (МЦД-4) открыл сегодня, 11 марта, мэр столицы Сергей Собянин. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Киевское направление МЖД станет четвёртым Московским центральным диаметром. Сейчас здесь ведутся масштабные работы по строительству третьего и четвёртого главного путей, строятся новые станции и реконструируются старые", - сказал С.Собянин, цитируемый в сообщении.



По его словам, также идут работы по сооружению соединительной линии Киевского направления со Смоленским.



Станция "Победа" находится между станциями "Апрелевка" и "Крёкшино". В районе платформы строится крупный жилой комплекс "Времена года".



Вместо старых платформ здесь построили две новые и возвели надземный пешеходный переход с эскалаторами и лифтами.



После реконструкции "Победа" стала мини-вокзалом, пассажиры которого могут воспользоваться всеми сервисами крупного транспортно-пересадочного узла.



"Санино" - новая платформа Киевского направления МЖД. Она находится между станциями "Крёкшино" и "Кокошкино".



Здесь в рамках первого этапа построили островную пассажирскую платформу с двумя подземными вестибюлями-переходами.



На платформе сделали навесы на всю длину, которые защитят пассажиров от осадков и солнца. Для удобства маломобильных граждан установлены лифты и эскалаторы.



Открытие второй платформы запланировано на 2022 год - после завершения строительства третьего и четвёртого главных путей Киевского направления МЖД.







"AK&M" от 11.03.2020