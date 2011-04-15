Utair приостанавливает рейсы из Москвы в Милан и обратно в период с 20 марта по 31 мая в связи со вспышкой коронавируса в Италии. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



В интересах пассажиров авиакомпания вернёт деньги за билеты в полном объёме, в том числе по невозвратным тарифам, без каких-либо удержаний.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.





"AK&M" от 11.03.2020