Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 марта 2020 года.



НЕ КИТАЙ ГОРОД

МОСКВА ВЫСЫЛАЕТ ГРАЖДАН КНР ПО ЗАКОНАМ КАРАНТИННОГО ВРЕМЕНИ



Как стало известно "Ъ", порядка сотни граждан КНР ожидают в Москве депортации на родину. В основном это студенты, по разным причинам нарушившие карантинные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса. Все они были задержаны полицейскими, а затем привлечены к административной ответственности судами.





СКР ЗАКРЫЛ КОМПЬЮТЕРНУЮ СДЕЛКУ

ЗАВЕРШЕНО ДЕЛО О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ПРИ ПОСТАВКАХ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МВД





Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела в отношении начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД РФ Александра Александрова и основателя компаний "Т-Платформы" и "Байкал Электроникс" Всеволода Опанасенко. Оба обвиняются в злоупотреблениях и махинациях при реализации контракта на поставку в МВД крупной партии компьютеров. Нанесенный бюджету ущерб следствие оценивает в 300 млн руб. Фигуранты вины не признают.





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"AK&M" от 12.03.2020