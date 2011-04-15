Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 марта 2020 года
Дайджест газеты "Коммерсант" от 12 марта 2020 года.
НЕ КИТАЙ ГОРОД
МОСКВА ВЫСЫЛАЕТ ГРАЖДАН КНР ПО ЗАКОНАМ КАРАНТИННОГО ВРЕМЕНИ
Как стало известно "Ъ", порядка сотни граждан КНР ожидают в Москве депортации на родину. В основном это студенты, по разным причинам нарушившие карантинные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса. Все они были задержаны полицейскими, а затем привлечены к административной ответственности судами.
СКР ЗАКРЫЛ КОМПЬЮТЕРНУЮ СДЕЛКУ
ЗАВЕРШЕНО ДЕЛО О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯХ ПРИ ПОСТАВКАХ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МВД
Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела в отношении начальника управления связи департамента информационных технологий связи и защиты информации (ДИТСиЗИ) МВД РФ Александра Александрова и основателя компаний "Т-Платформы" и "Байкал Электроникс" Всеволода Опанасенко. Оба обвиняются в злоупотреблениях и махинациях при реализации контракта на поставку в МВД крупной партии компьютеров. Нанесенный бюджету ущерб следствие оценивает в 300 млн руб. Фигуранты вины не признают.
Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.