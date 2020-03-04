ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 12 марта, в размере 71.4720 руб. против 72.0208 руб. на 11 марта.





Курс доллара США за последние 5 дней:



11.03.20 - 72.0208 руб.

07.03.20 - 67.5175 руб.

06.03.20 - 66.1854 руб.

05.03.20 - 66.0784 руб.

04.03.20 - 66.4437 руб.



































































































































































































"AK&M" от 11.03.2020