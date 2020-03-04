Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 12 марта, в размере 71.4720 руб. против 72.0208 руб. на 11 марта.
Курс доллара США за последние 5 дней:
11.03.20 - 72.0208 руб.
07.03.20 - 67.5175 руб.
06.03.20 - 66.1854 руб.
05.03.20 - 66.0784 руб.
04.03.20 - 66.4437 руб.
"AK&M" от 11.03.2020