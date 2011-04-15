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12/03/2020
10:03

Повтор! Объём ФНБ на 1 марта составил 7.3% ВВП

Объём ФНБ на 1 марта 2020 года составил 8.25 трлн руб., или 7.3% ВВП, прогнозируемого на 2020 год, что эквивалентно $123.145 млрд. Об этом говорится в сообщении Минфина.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: $45.296 млрд; 38.993 млрд евро; 7.64 млрд фунтов стерлингов; 206.2 млн руб. На депозитах в ВЭБ.РФ находится 574.927 млрд руб.

В долговые обязательства иностранных государств на основании отдельного решения Правительства РФ, без предъявления требования к рейтингу долгосрочной кредитоспособности размещено $3 млрд; в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается Правительством РФ - 212.596 млрд руб. и $4.113 млрд; в привилегированные акции кредитных организаций - 278.992 млрд руб.; на субординированных депозитах в ВТБ и ГПБ в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138.434 млрд руб.


"AK&M" от 11.03.2020
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