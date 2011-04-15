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12/03/2020
10:45

Индия аннулировала ранее выданные визы

Правительством Республики Индия в целях недопущения распространения нового коронавируса принято решение об аннуляции действия ранее выданных виз, в том числе туристических, электронных туристических (touriste-visa), с 15:00 MSK 13 марта 2020 года. Об этом сообщил Ростуризм со ссылкой на МИД РФ.

Указанная мера действует до 15 апреля и распространяется на все территории (штаты) Индии. Данное действие не распространяется на туристов, находящихся в Индии в настоящее время.

В сложившейся ситуации посещение данной страны с 13 марта с туристическими целями не представляется возможным.

Учитывая вышеизложенное, Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туристские продукты в Индию, осуществить туристам замену данного направления на другие (альтернативные) направления, либо осуществить поиск иных решений, максимально учитывающих взаимные интересы обеих сторон.

Туристы, которые приобрели туристский продукт по направлению в Индию, вправе обращаться по месту его приобретения для замены направления или возврата денежных средств в соответствии с Гражданским законодательством РФ и законодательством о защите прав потребителей.

"AK&M" от 12.03.2020
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