Самостоятельно сдать анализы на коронавирус нельзя, столичная мэрия

Самостоятельно сдать анализы на коронавирус нельзя. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте столичной мэрии.



Обследованию подлежат прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией (Китай, Корея, Иран); лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксирован случаи заболевания (список стран размещается на сайте Роспотребнадзора); лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусной инфекцией. Пробу для анализа берёт медицинский работник. Во всех остальных случаях анализ не проводится. Лаборатории частных медицинских организаций не проводят исследования на выявление новой коронавирусной инфекции.



Тест на наличие коронавируса назначается только по показаниям и исключительно врачом медицинской организации - поликлиники, больницы или скорой медицинской помощи.



Отметим, в настоящее время Правительством РФ временно ограничен въезд иностранных граждан по туристическим, рабочим и учебным визам с территории стран, в которых были зарегистрированы массовые случаи заболеваний новой коронавирусной инфекцией. Это: Китайская Народная Республика с 20 февраля, Исламская Республика Иран с 28 февраля, Республики Корея с 1 марта.



В детских садах и школах введено ежедневное измерение температуры детей, уборка и проветривание помещений. Отменены выездные и массовые мероприятия. Если у ребенка повышена температура, его отправляют домой в сопровождении родителей или законных представителей. До прихода родителей он находится в изоляции.



Новый коронавирус - респираторный вирус. Он передаётся главным образом воздушно-капельным путём в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.



Основные симптомы коронавируса: повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.



Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.



Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем (при кашле, чихании). Для больных ОРВИ ношение маски обязательно, маску несколько раз в день нужно менять.



Симптомы вируса могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.



Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), и осложнения у неё могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.



В настоящее время вакцины для профилактики заражения новым коронавирусом не разработано, российские и зарубежные учёные ведут её разработку.



Данные о странах с неблагополучной эпидситуацией размещены на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора РФ. В этих странах зафиксирован хотя бы один случай коронавируса. Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года определены страны с наиболее неблагополучной ситуацией. К ним относятся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания. Прибывшим из этих стран необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения: +7 (495) 870-45-09 и сообщить о своем прибытии, а также перейти в режим самоизоляции (карантин 14 дней). Медицинская помощь всем пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию оказывается на бесплатной основе.



"AK&M" от 12.03.2020