В РЖД создан штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса

В ОАО "РЖД" создан штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекцией, сообщил генеральный директор - председатель правления компании Олег Белозёров в ходе сетевого селекторного совещания в четверг, говорится в материалах компании.



Среди первоочередных задач штаба - координация противоэпидемических мероприятий в коллективах, на объектах инфраструктуры и в поездах.



"Прошу минимизировать количество совещаний, по возможности проводить их, а также переговоры с зарубежными партнёрами в режиме видео- или конференцсвязи", - сказал О.Белозёров.



Из-за ситуации с коронавирусом в РЖД ограничены зарубежные командировки сотрудников. Кроме того, работников информируют о мерах профилактики заболевания и о действиях при обнаружении симптомов ОРВИ. В качестве рекомендации предложено не выезжать за пределы РФ без существенной необходимости, в том числе во время отпуска.



Реализуется комплекс профилактических мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на объектах железнодорожного транспорта, в поездах проводятся противоэпидемиологические мероприятия в тесном сотрудничестве с Роспотребнадзором.



Кроме того, осуществляются регулярные инструктажи фронтлайн-персонала по действиям и мерам безопасности в случае выявления лиц с симптомами инфекционного заболевания. Все работники, контактирующие с пассажирами (проводники, кассиры, дежурные и др.), обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками. В дополнении к этому, персонал холдинга "РЖД", который ежедневно контактируют с большим количеством людей, перед заступлением на смену проходит обязательные медицинские осмотры, где особое внимание уделяется выявлению сотрудников с симптомами острых респираторных инфекций.



В поездах, на вокзалах и станциях обеспечен неснижаемый запас специальных моющих составов, которыми проводится регулярная дезинфекция всех помещений, проверена работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами, организована ревизия вентиляционных систем, проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания, а также размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции.



Медицинские пункты на железнодорожных вокзалах находятся в постоянной готовности к оказанию первичной медицинской помощи пассажирам с симптомами ОРВИ. Они укомплектованы всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, противоэпидемическими укладками и дезинфицирующими средствами, а также необходимым оборудованием и специалистами для диагностики вирусной инфекции. Специалисты сети здравоохранения РЖД совместно с сотрудниками Роспотребнадзора выявляют и оказывают помощь в пути следования пассажирам с симптомами вирусной инфекции. Медики ведут эстафетное наблюдение таких пассажиров до пункта прибытия, посещая вагон при каждой длительной стоянке, а при необходимости, возможна экстренная госпитализация на ближайшей станции.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.



"AK&M" от 12.03.2020