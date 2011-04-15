Банк России 10 марта продал валюту на 3.6 млрд руб.

Банк России 10 марта 2020 года продал валюту на 3.6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.



ЦБ продал валюту на 3.6 млрд руб. в рамках упреждающих мер. Регулятор реализует комплекс мер с 10 марта после обвала цен на нефть и последовавшего за ним падения курса рубля.





"AK&M" от 12.03.2020