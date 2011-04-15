Банк России 10 марта продал валюту на 3.6 млрд руб.

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Банк России 10 марта 2020 года продал валюту на 3.6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ЦБ.
ЦБ продал валюту на 3.6 млрд руб. в рамках упреждающих мер. Регулятор реализует комплекс мер с 10 марта после обвала цен на нефть и последовавшего за ним падения курса рубля.
"AK&M" от 12.03.2020