ВТБ запускает онлайн-рефинансирование

ВТБ начинает самостоятельно определять кредиты своих клиентов в других банках, предлагая рефинансировать их в мобильном приложении ВТБ-Онлайн.



Как говорится в сообщении банка, это позволит заёмщикам на более выгодных условиях объединить до шести кредитов в один без визита в офис - процедура займёт не более 10 минут. На данный момент предложение действительно только в рамках предодобренных кредитов. По оценке банка потенциальная аудитория новой услуги до конца 2020 года составит 600 тыс. человек.



В рамках запущенного сервиса ВТБ самостоятельно сообщает клиенту о персональном предложении по SMS, e-mail или с помощью уведомления в ВТБ-Онлайн. Для оформления кредита клиенту потребуется указать реквизиты и сумму задолженности в другом банке, после чего средства будут переведены на его счет в ВТБ. Сумма нового кредита - до 5 млн руб. на срок до семи лет. Минимальная ставка составляет 9.9% годовых. Чтобы подтвердить оформление кредита клиенту необходимо ввести одноразовый пароль, который придёт в SMS. Выдача средств займёт не более 10 минут: ВТБ самостоятельно переведёт деньги на погашение кредитов в сторонних банках. Клиенту останется убедиться, что рефинансируемые обязательства полностью погашены.



ПАО "Банк ВТБ", его дочерние банки и финансовые организации (Группа ВТБ) - международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг в России, странах СНГ, Западной Европы, Азии и Африки.



Банк ВТБ предоставляет весь спектр банковских услуг через разветвленную региональную сеть. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу и другие финансовые услуги. Международная сеть Группы ВТБ насчитывает более 20 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах.



По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа ВТБ являлась второй крупнейшей финансовой группой России по активам (15.5 трлн руб.) и средствам клиентов (10.9 трлн руб.).



"AK&M" от 12.03.2020