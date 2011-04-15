Индивидуальный предприниматель построит гостиницу возле "Внуково". Об этом сообщил Департамент города Москвы по конкурентной политике по итогам аукциона за право аренды земельного участка под строительство гостиницы.



Трёхзвездочная гостиница появится в течение трёх лет, за которые победителю предстоит построить её и ввести в эксплуатацию.



Новый объект появится по адресу: Карьерная улица, земельный участок 1.



Несмотря на небольшое количество участников аукцион прошёл активно, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, слова которого приводятся в сообщении. "Два инвестора претендовали на возможность строительства гостиницы на 5 тысяч "квадратов", расположенной вблизи аэропорта "Внуково". Борьба была активная, и итоговая цена выросла в 3 раза до 10.5 млн руб. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель", - рассказал об итогах торгов И.Щербаков.



"AK&M" от 12.03.2020