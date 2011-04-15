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12/03/2020
13:40

Индивидуальный предприниматель построит гостиницу возле "Внуково"

Индивидуальный предприниматель построит гостиницу возле "Внуково". Об этом сообщил Департамент города Москвы по конкурентной политике по итогам аукциона за право аренды земельного участка под строительство гостиницы.

Трёхзвездочная гостиница появится в течение трёх лет, за которые победителю предстоит построить её и ввести в эксплуатацию.

Новый объект появится по адресу: Карьерная улица, земельный участок 1.

Несмотря на небольшое количество участников аукцион прошёл активно, сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков, слова которого приводятся в сообщении. "Два инвестора претендовали на возможность строительства гостиницы на 5 тысяч "квадратов", расположенной вблизи аэропорта "Внуково". Борьба была активная, и итоговая цена выросла в 3 раза до 10.5 млн руб. Победителем аукциона стал индивидуальный предприниматель", - рассказал об итогах торгов И.Щербаков.

"AK&M" от 12.03.2020
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