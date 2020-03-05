ЦБ РФ установил официальный курс евро на 13 марта в размере 83.6584 руб. против 81.0207 руб. на 12 марта.





Курс евро за последние 5 дней:



12.03.20 - 81.0207 руб.

11.03.20 - 81.8588 руб.

07.03.20 - 75.8424 руб.

06.03.20 - 73.6842 руб.

05.03.20 - 73.7369 руб.































































































































































































































































































































































"AK&M" от 12.03.2020