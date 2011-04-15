Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 марта

Банк России установил на 13 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.7773

1 Азербайджанский манат 43.6354

100 Армянских драмов 15.2870

1 Белорусский рубль 31.5359

1 Болгарский лев 42.6523

1 Бразильский реал 15.3737

100 Венгерских форинтов 24.6989

1000 Вон Республики Корея 61.4289

10 Гонконгских долларов 95.2452

1 Датская крона 11.1640

1 Доллар США 74.0274

1 Евро 83.6584

100 Индийских рупий 99.8010

100 Казахстанских тенге 18.5031

1 Канадский доллар 53.7755

10 Киргизских сомов 10.1652

1 Китайский юань 10.5985

10 Молдавских леев 42.1809

1 Новый туркменский манат 21.1809

10 Норвежских крон 75.3974

1 Польский злотый 19.2424

1 Румынский лей 17.3111

1 СДР (специальные

права заимствования) 103.0173

1 Сингапурский доллар 52.8767

10 Таджикских сомони 76.3090

1 Турецкая лира 11.8712

10000 Узбекских сумов 77.9193

10 Украинских гривен 28.6567

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 94.7329

10 Чешских крон 32.1132

10 Шведских крон 77.4694

1 Швейцарский франк 79.0638

10 Южноафриканских рэндов 45.1013

100 Японских иен 71.4240

"AK&M" от 12.03.2020