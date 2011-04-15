Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 марта

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Банк России установил на 13 марта курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.7773
1 Азербайджанский манат 43.6354
100 Армянских драмов 15.2870
1 Белорусский рубль 31.5359
1 Болгарский лев 42.6523
1 Бразильский реал 15.3737
100 Венгерских форинтов 24.6989
1000 Вон Республики Корея 61.4289
10 Гонконгских долларов 95.2452
1 Датская крона 11.1640
1 Доллар США 74.0274
1 Евро 83.6584
100 Индийских рупий 99.8010
100 Казахстанских тенге 18.5031
1 Канадский доллар 53.7755
10 Киргизских сомов 10.1652
1 Китайский юань 10.5985
10 Молдавских леев 42.1809
1 Новый туркменский манат 21.1809
10 Норвежских крон 75.3974
1 Польский злотый 19.2424
1 Румынский лей 17.3111
1 СДР (специальные
права заимствования) 103.0173
1 Сингапурский доллар 52.8767
10 Таджикских сомони 76.3090
1 Турецкая лира 11.8712
10000 Узбекских сумов 77.9193
10 Украинских гривен 28.6567
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 94.7329
10 Чешских крон 32.1132
10 Шведских крон 77.4694
1 Швейцарский франк 79.0638
10 Южноафриканских рэндов 45.1013
100 Японских иен 71.4240
"AK&M" от 12.03.2020