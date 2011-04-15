Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/03/2020
14:20

Госдума в третьем чтении приняла поправки в бюджет ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Госдума в третьем чтении приняла поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом говорится в сообщении ГД.

Расходы в 2020 году, в соответствии с законом, составят 9.146 трлн руб., что на 104.2 млрд руб. больше запланированного. В 2021 году они составят 9.501 трлн руб., в 2022 году - 9.966 трлн руб.

Доходы бюджета фонда, в соответствии с поправками, в 2020 году составят 8.937 трлн руб. (рост на 13.5 млрд), в 2021 году - уже 9.474 трлн руб.

Рост расходов предусматривается, в частности, для того, чтобы увеличить расходы на выплату материнского капитала. Так, в 2020 году на это будет потрачено до 428.1 млрд руб. Также предусматривается увеличение расходов на выплату ежемесячных доплат к пенсии членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.

В 2020 году затраты на это составят до 8.7 млрд руб.

"AK&M" от 12.03.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100