Госдума в третьем чтении приняла поправки в бюджет ПФР на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Госдума в третьем чтении приняла поправки в бюджет Пенсионного фонда России на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Об этом говорится в сообщении ГД.



Расходы в 2020 году, в соответствии с законом, составят 9.146 трлн руб., что на 104.2 млрд руб. больше запланированного. В 2021 году они составят 9.501 трлн руб., в 2022 году - 9.966 трлн руб.



Доходы бюджета фонда, в соответствии с поправками, в 2020 году составят 8.937 трлн руб. (рост на 13.5 млрд), в 2021 году - уже 9.474 трлн руб.



Рост расходов предусматривается, в частности, для того, чтобы увеличить расходы на выплату материнского капитала. Так, в 2020 году на это будет потрачено до 428.1 млрд руб. Также предусматривается увеличение расходов на выплату ежемесячных доплат к пенсии членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации.



В 2020 году затраты на это составят до 8.7 млрд руб.

"AK&M" от 12.03.2020