Миссию "ЭкзоМарс" перенесли на 2022 год

Госкорпорация "Роскосмос" и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение о переносе запуска второй миссии "ЭкзоМарс" по исследованию Красной планеты на 2022 год. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.



Совместная проектная группа Роскосмоса и ЕКА с целью рассмотрения рисков и графика миссии провела оценку всех работ, необходимых для получения разрешения на запуск космического аппарата. С учётом рекомендаций генеральных инспекторов с европейской и российской стороны специалисты по проекту "ЭкзоМарс" пришли к выводу, что проведение испытаний, необходимых для подтверждения пригодности всех компонентов космического аппарата для запуска на Марс, требует дополнительного времени.



Основная задача миссии заключается в поиске следов прошлой или настоящей жизни на Марсе, а также в улучшении понимания различных периодов существования воды на планете. Марсоход "ЭкзоМарс", получивший название "Розалинд Франклин" (Rosalind Franklin), оснащён бурильным устройством, позволяющим проникать в подповерхностный слой Марса, а также миниатюрной лабораторией для поиска следов жизни, размещённой в ультрачистой зоне.



В рамках специально проведённого совещания руководители Роскосмоса и ЕКА - Дмитрий Рогозин и Ян Вёрнер - согласились с необходимостью проведения дополнительных испытаний космического аппарата с доработанным оборудованием и с окончательной версией программного обеспечения. Помимо этого, стороны вынуждены были признать, что во время заключительного этапа подготовки миссии "ЭкзоМарс" ход работ был нарушен в связи с общим ухудшением эпидемиологической ситуации в странах Европы.



К настоящему времени всё лётное оборудование, необходимое для выполнения миссии "ЭкзоМарс", интегрировано на космический аппарат. Посадочная платформа, получившая название "Казачок", полностью оснащена 13 научными приборами, а марсоход "Розалинд Франклин" с установленными на нём девятью научными приборами недавно успешно прошёл заключительные термовакуумные испытания во Франции.



Последние испытания по динамическому вытяжению парашютов миссии "ЭкзоМарс" в Лаборатории реактивного движения NASA завершены успешно, основные парашюты готовы к двум заключительным высотным бросковым испытаниям, которые состоятся в марте в Орегоне (США).



В течение предыдущего месяца проводились квалификационные испытания двигательной установки. Десантный модуль и посадочная платформа "ЭкзоМарс" проходили натурные испытания в Каннах (Франция), цель которых заключается в подтверждении устойчивости космического аппарата к неблагоприятным факторам космического полёта к Марсу.



Новый график миссии "ЭкзоМарс" предусматривает запуск ровера и посадочной платформы в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух "окон" (краткосрочных периодов) продолжительностью 10 дней каждый. Проект "ЭкзоМарс" станет первой миссией, позволяющей проводить поиск признаков жизни на глубине до двух метров под поверхностью Марса, где существуют уникальные условия для сохранения биологических сигнатур жизни.



Программа "ЭкзоМарс" реализуется совместно госкорпорацией "Роскосмос" и ЕКА. Помимо миссии 2022 года она включает орбитальный модуль для изучения газовых примесей атмосферы (TGO), запущенный в 2016 году. TGO уже выдаёт важные научные результаты, полученные установленной на борту российской и европейской научной аппаратурой, а также ретранслирует данные марсохода Curiosity и посадочного модуля InSight. Модуль будет использоваться для ретрансляции данных миссии "ЭкзоМарс-2022" после её прибытия на Марс.



Роскосмос - государственная корпорация, созданная в августе 2015 года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли России. Роскосмос обеспечивает реализацию госполитики в области космической деятельности и ее нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, производство и поставку космической техники и объектов космической инфраструктуры. В его функции также входит развитие международного сотрудничества в космической сфере, а также создание условий для использования результатов космической деятельности для социально-экономического развития России. В состав Роскосмоса входит более 90 предприятий, расположенных на всей территории России. На предприятиях Роскосмоса работает около 200 тыс. человек.



Европейское космическое агентство (ЕКА) - это "ворота" в космос для Европы. ЕКА является межправительственной организацией, созданной 1975 с целью формирования и развития космического потенциала Европы, а также обеспечения отдачи от инвестиций в космические проекты на благо граждан Европы и всего мира. В ЕКА входят 22 стран-участниц: Австрия, Бельгия, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. Словения имеет статус ассоциированного члена агентства. Подписано официальное соглашение о сотрудничестве между ЕКА и семью странами-участницами ЕС. Канада участвует в некоторых программах ЕКА в рамках соглашения о сотрудничестве.



"AK&M" от 12.03.2020