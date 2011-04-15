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12/03/2020
16:19

АВТОВАЗ отзывает 12 тыс. автомобилей Lada для замены обратного клапана вакуумного усилителя тормоза

АО "АВТОВАЗ" отзывает 12.192 тыс. автомобилей Lada Vesta, Xray и Largus. Об этом сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с сентября 2019 года по настоящее время.

Причиной отзыва транспортных средств является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

Изготовители проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Одновременно владельцы могут самостоятельно определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованном на сайте Росстандарта или с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

Если автомобиль подпадает под отзывную программу, владельцу такого автомобиля необходимо связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.

На всех транспортных средствах будет проведена замена обратного клапана вакуумного усилителя тормоза.

Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.

Группа АВТОВАЗ входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырёх брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".

"AK&M" от 12.03.2020
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