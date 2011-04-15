Utair отменяет регулярные рейсы в Берлин и Милан

Utair в соответствии с распоряжением Министерства транспорта РФ приостанавливает регулярные рейсы из Москвы в Берлин, Милан и обратно с 13 марта по 31 мая 2020 года. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Авиакомпания вернёт пассажирам отменённых рейсов полную стоимость билетов без удержаний.



Авиакомпания предлагает без доплат переоформить билеты на разрешённые властями направления: рейсы Utair из Вены, Минска и Риги в Москву и обратно с вылетом до 31 мая.



Так, временно приостановленные рейсы:UT 705 Москва -("Внуково") - Берлин (Тегель), UT 706 Берлин (Тегель) - Москва ("Внуково"), UT 787 Москва ("Внуково") - Милан (Мальпенса) и UT 788 Милан (Мальпенса) - Москва ("Внуково").



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



"AK&M" от 12.03.2020