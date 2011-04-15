Госдума приняла пакет законов о покупке Правительством акций Сбербанка. Об этом говорится в сообщении Думы.



Два закона, принятые сегодня ГД, предусматривают, что Банк России продаст принадлежащие ему обыкновенные акции Сбербанка Правительству по средневзвешенной цене, которая будет зависеть от котировок бумаг за последние шесть месяцев перед первым раундом сделки.



В пояснительной записке к закону отмечается, что "часть дохода, полученного Банком России от продажи обыкновенных акций публичного акционерного общества "Сбербанк России", в сумме, превышающей 700 млрд руб., перечисляется в федеральный бюджет. Это произойдёт до 1 июня текущего года. В 2021 и 2022 годах соответственно 500 млрд руб., 650 млрд руб. и 400 млрд руб., а оставшаяся часть - в 2023 году".



Второй закон пакета разработан в связи с планируемым приобретением в казну РФ доли участия Банка России в капитале ПАО "Сбербанк России". Им предлагается установить порядок перечисления в федбюджет части доходов, полученных Центральным банком от продажи обыкновенных акций ПАО "Сбербанк России".



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



В региональную сеть Сбербанка входят 11 территориальных банков с 14.2 тыс. подразделениями в 83 субъектах РФ. В составе зарубежной сети Группы Сбербанк - дочерние организации, филиалы и представительства в 18 странах мира.



Центральный банк РФ владеет 50% плюс одной голосующей акцией Сбербанка. Миноритарным акционерам принадлежит 50% минус одна голосующая акция Сбербанка в свободном обращении.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 12.03.2020