Таможня допустила утечку данных по операциям российских компаний. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.



Так, Северная транспортная прокуратура провела мониторинг сети Интернет на предмет выявления в свободном доступе информации, распространение которой запрещено.



Установлено, что на одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы (данные по всем таможенным постам Российской Федерации).



Указанный ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах, с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках.



Между тем, предлагаемые на сайте к приобретению базы данных таможенных органов содержат в себе информацию ограниченного доступа и персональные данные.



По факту распространения в сети Интернет информации ограниченного доступа прокуратурой в Мещанский районный суд г. Москвы направлено административное исковое заявление о признании информации запрещённой на территории РФ.



Решением суда требования прокурора признаны законными и удовлетворены в полном объёме.



После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов Интернет-страниц, содержащих запрещённую информацию в Единый реестр информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.



"AK&M" от 12.03.2020