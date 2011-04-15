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12/03/2020
17:55

Таможня допустила утечку данных по операциям российских компаний

Таможня допустила утечку данных по операциям российских компаний. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Так, Северная транспортная прокуратура провела мониторинг сети Интернет на предмет выявления в свободном доступе информации, распространение которой запрещено.

Установлено, что на одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы (данные по всем таможенным постам Российской Федерации).

Указанный ресурс содержит полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, сведения об оформленных товарах, с указанием номеров деклараций, ИНН отправителя, получателя, декларанта, страны происхождения товаров, номеров транспортных средств, фамилий, имен, отчеств их представителей, контактные телефоны, а также сведения о рисках.

Между тем, предлагаемые на сайте к приобретению базы данных таможенных органов содержат в себе информацию ограниченного доступа и персональные данные.

По факту распространения в сети Интернет информации ограниченного доступа прокуратурой в Мещанский районный суд г. Москвы направлено административное исковое заявление о признании информации запрещённой на территории РФ.

Решением суда требования прокурора признаны законными и удовлетворены в полном объёме.

После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сетевых адресов Интернет-страниц, содержащих запрещённую информацию в Единый реестр информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

"AK&M" от 12.03.2020
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