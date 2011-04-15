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12/03/2020
16:17

Ситуация в российской экономике находится под контролем Президента и Правительства, М.Мишустин

Ситуация в российской экономике находится под контролем Президента и Правительства. Об этом заявил глава Кабмина Михаил Мишустин на заседании Правительства РФ. Стенограмма размещена на сайте Кабинета министров.

"У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность. Совместно с Банком России мы оперативно принимаем все необходимые меры по стабилизации ситуации. Банк России на 30 дней приостановил закупки валюты на рынке, а Министерство финансов объявило о её продаже, чтобы компенсировать потери бюджета. Эти меры уже дали определённый результат", - сказал он.

Также он добавил, что по оценке международных организаций, только из-за вспышки коронавируса вся мировая экономика может потерять полпроцента ВВП.


"AK&M" от 12.03.2020
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