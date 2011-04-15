Правительство России принимает меры в борьбе с коронавирусом.

Как заявил глава Кабмина Михаил Мишустин на заседании Правительства, федеральным и региональным органам исполнительной власти рекомендовано сократить до минимума количество проводимых деловых, спортивных, развлекательных и других массовых мероприятий.



"Нами принято решение - начиная с 13 марта 2020 года временно ограничить авиаперелёты в Италию, Германию, Францию, Испанию. При этом сохраняются рейсы, которые позволят российским гражданам вернуться в Россию. Также федеральным органам исполнительной власти следует отменить загранкомандировки, кроме самых неотложных, и рекомендовать сотрудникам без крайней необходимости не выезжать за рубеж в личных целях", - добавил глава Правительства.



"Ещё раз скажу: все принимаемые нами меры проводятся в целях профилактики и упреждения коронавируса. Именно это является их главным мотивом. Поэтому, несмотря на острую ситуацию за пределами России, угроза распространения инфекции в нашей стране сведена к минимуму", - сообщил М.Мишустин.



Стенограмма заседания размещена на сайте Правительства РФ.

Новый коронавирус - респираторный вирус. Он передаётся главным образом воздушно-капельным путём в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного, например при кашле или чихании, а также капель слюны или выделений из носа. Также он может распространяться, когда больной касается любой загрязненной поверхности, например дверной ручки. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.



Основные симптомы коронавируса: повышенная температура, чихание, кашель, затруднённое дыхание. В подавляющем большинстве случаев данные симптомы связаны не с коронавирусом, а с обычной ОРВИ.



Самое важное, что можно сделать, чтобы защитить себя, - это соблюдать правила личной гигиены и сократить посещения общественных и людных мест.



Использование одноразовой медицинской маски снижает риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем (при кашле, чихании). Для больных ОРВИ ношение маски обязательно, маску несколько раз в день нужно менять.



Симптомы вируса могут проявиться в течение 14 дней после контакта с инфекционным больным.



Новая коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), и осложнения у неё могут быть такие же, как и у других ОРВИ: пневмония, бронхит, синусит и другие.



В настоящее время вакцины для профилактики заражения новым коронавирусом не разработано, российские и зарубежные учёные ведут её разработку.



Данные о странах с неблагополучной эпидситуацией размещены на сайтах ВОЗ и Роспотребнадзора РФ. В этих странах зафиксирован хотя бы один случай коронавируса.



Указом мэра Москвы от 5 марта 2020 года определены страны с наиболее неблагополучной ситуацией. К ним относятся Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Франция, Германия, Испания. Прибывшим из этих стран необходимо позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения: +7 (495) 870-45-09 и сообщить о своем прибытии, а также перейти в режим самоизоляции (карантин 14 дней). Медицинская помощь всем пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию оказывается на бесплатной основе.



"AK&M" от 12.03.2020