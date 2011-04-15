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12/03/2020
16:51

Волатильность финансовых рынков в феврале значительно возросла, ЦБ

Ситуация на финансовых рынках после стабилизации в первой половине февраля ухудшилась во второй половине месяца на фоне распространения коронавирусной инфекции за пределами Китая, которое привело к распродажам активов, отмечается в очередном выпуске комментария "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки", опубликованном на сайте ЦБ.

Структурный профицит ликвидности в феврале увеличился, чему способствовало временное снижение банками остатков средств на корсчетах в Банке России. Его несколько компенсировал отток ликвидности за счёт снижения задолженности банков по операциям Федерального казначейства, размещения ОФЗ Минфином России, а также увеличения объёма наличных денег в обращении. Спред ставок МБК к ключевой ставке Банка России сузился в том числе в связи с отсутствием значительных притоков ликвидности по сравнению с предыдущим периодом усреднения.

Ставки в сегменте "валютный своп" оставались преимущественно вблизи ставок МБК на фоне сохранения запасов валютной ликвидности в банковском секторе на комфортном уровне, а также сокращения длинных позиций нерезидентов по рублю и соответствующего сокращения рублевого кредитования в сегменте "валютный своп".

Замедление корпоративного кредитования в январе носило технический характер, что объясняется исчерпанием эффекта переклассификации требований в начале предыдущего года. Снижение активности на розничном кредитном рынке в январе продолжилось, причем потребительское и ипотечное кредитование вносило сопоставимый вклад в замедление роста портфеля кредитов населению в годовом выражении. В декабре 2019 года продолжилось снижение ставок в сегменте корпоративных кредитов. В январе текущего года ипотечная ставка обновила очередной исторический минимум.

"AK&M" от 12.03.2020
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