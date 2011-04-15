Коммунальные службы Москвы переведены на усиленный режим работы

Городские коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, так как в пятницу, 13 марта, ожидается усиление ветра до 24 метров в секунду. Об этом заявил заместитель ёэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщает столичная мэрия.



"По данным синоптиков, завтра в столице ожидается ветер с порывами до 19-24 метров в секунду. Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов", - сказал П.Бирюков.



Под особым контролем специалистов находятся объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Резервные мощности переведены в режим повышенной готовности, во всех префектурах созданы мобильные группы оперативного реагирования для ликвидации возможных нештатных ситуаций. Столичному Департаменту образования и науки дана рекомендация не допускать прогулки детей во время непогоды.



Горожан просят быть внимательнее, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. По возможности лучше не выходить на улицу во время сильного ветра. Автомобилистам советуют оставлять машины в гаражах, на крытых парковках или вдали от деревьев.



"AK&M" от 12.03.2020