В "Шереметьево" открыт зал сна и отдыха

ООО "Шереметьево ВИП" открыло зал сна и отдыха в общедоступной зоне вылета Терминала D. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта "Шереметьево".



В зале общей площадью 180 кв. м расположено 15 номеров различного формата.



Для размещения верхней одежды и багажа в зале предусмотрена гардеробная комната. Посетителям доступен Wi-Fi, для подзарядки гаджетов в каждом из номеров размещены розетки. В номерах всех категорий имеются телевизоры.



Помимо нового зала сна и отдыха в Терминале D расположен ещё один лаунж подобного формата - в общедоступной зоне вылета Терминала С.



ООО "Шереметьево ВИП" - оператор услуг бизнес- и ВИП-залов Международного аэропорта "Шереметьево".



Международный аэропорт "Шереметьево" - крупнейший российский аэропорт по объёмам пассажирских и грузовых перевозок.



Пассажиропоток "Шереметьево" за 2019 год вырос на 8.9% до 49.933 млн по сравнению с годом ранее (включая инфантов от 0 до 2-х лет). Количество взлётно-посадочных операций (ВПО) составило 386.37 тыс. при росте в 8.2%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях вырос на 7.8% и составил 26.618 млн, на внутренних воздушных линиях рост составил 10.3% до 23.315 млн.



"AK&M" от 12.03.2020